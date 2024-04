Zubeldía cita ajuda de GPS para escalar André Silva em estreia no São Paulo

Luis Zubeldía estreou com o pé direito como técnico do São Paulo nesta quinta-feira ao vencer o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, no Equador, pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores. O treinador argentino apostou em uma escalação ofensiva, com quatro atacantes, e sua personalidade valeu a pena, garantindo um triunfo importantíssimo para as pretensões do Tricolor no torneio continental.

"Creio que o time teve bons momentos de futebol dentro dos 90 minutos, 95 minutos. Em muitas ocasiões essas associações curtas nos fizeram ter espaços para atacar por dentro e por fora, acionando nossos atacantes, que eram três: Luciano, Calleri e André, tendo também a referência de Ferreirinha pelo lado esquerdo. Esse mix de ter a bola e atacar os espaços foi o mais importante para resumir o que fez o São Paulo. Há momentos em que o Barcelona te empurra, porque é um time grande, leva muita gente ao estádio. Em Libertadores é normal que haja situações como essas, que o São Paulo sofra um pouco. Mas, em termos gerais, gostei da equipe e senti que estavam cômodos para jogar", afirmou Zubeldía.

A escalação pode ser considerada ainda mais ousada se for considerado o fato de André Silva, que vive grande fase neste início de trajetória no São Paulo, jamais ter atuado como ponta direita, algo que não foi visto como um empecilho por Zubeldía.

"Basicamente os jogadores jogaram muito nesse sistema com dois volantes, três meias-pontas e um centroavante. Mudamos um pouco a característica, jogamos com André Silva pela direita, ele nunca tinha feito essa função de ponta, mas vi no GPS que poderia render, ele se comprometeu a fazer o trabalho. Com Calleri e a presença de Luciano, poderia ser muito complicado para o Barcelona, porque são jogadores de área. Fizeram um bom trabalho, superamos o rival", prosseguiu.

A atuação desta quinta-feira aumenta a confiança do São Paulo antes do clássico da próxima segunda-feira, contra o Palmeiras, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias nos últimos dois jogos disputados, com cinco gols marcados e nenhum sofrido, o Tricolor vive um clima mais leve após a chegada de Zubeldía, que não pretende parar por aí.

"Tivemos momentos muito bons e isso nos permite saber que podemos fazer essas coisas independentemente do contexto, de ser mandante ou visitante, no Brasileirão, Copa do Brasil... estamos tentando manejar as diferentes situações. Não é desculpa, mas temos um calendário importante, o Barcelona estava fresco, com jogadores descansados. Mas, administramos muito bem, Rafael defendeu duas bolas importantes. Um time que planeja chegar longe na competição precisa disso", concluiu.