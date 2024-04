Xavi volta atrás e anuncia permanência no Barcelona até o fim de seu contrato

Na manhã desta quinta-feira, o técnico Xavi Hernández anunciou em coletiva de imprensa que permanecerá no Barcelona até junho de 2025, data do fim de seu contrato. O treinador espanhol havia afirmado em janeiro deste ano que deixaria o clube ao final da temporada, mas voltou atrás em sua decisão.

"I think this is what's best for the Club." ? Xavi pic.twitter.com/xFRjlWSJKH ? FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2024

O comandante de 44 anos revelou os motivos que o fizeram continuar no clube catalão.

"Vocês sabem que sou muito torcedor do Barcelona. Procuro sempre fazer o melhor pelo clube e o mais importante é pensar na entidade. Tive toda a confiança do presidente, da diretoria, do diretor esportivo... A confiança dos jogadores, que acreditam que o projeto deve continuar, também foi muito importante para esta decisão. A torcida também me fez ver que devo continuar. Esses são os motivos da mudança de decisão", disse.

Nesta temporada, o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões, da Copa do Rei e possui chances remotas de conquistar o Campeonato Espanhol. Apesar disso, Xavi acredita que o clube evoluiu desde o anúncio de sua saída e está confiante na continuidade do projeto.

"Não foi uma decisão simples, nem fácil. Em janeiro, acreditava que era o melhor para o clube, mas as circunstâncias mudaram e, agora, acho que o melhor é a continuidade. O projeto não está acabado, creio que podemos fazer dele um projeto vencedor. De três meses para cá, tudo mudou. Não foi uma questão de ego ou de dinheiro, é uma questão de clube", afirmou.

Ao todo, Xavi tem 136 jogos no comando do Barça, venceu 85, empatou 23 e perdeu 28. O treinador conquistou o título do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha em 2023.