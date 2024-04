Repórter da ESPN é assaltada em frente ao CT do Palmeiras

Do UOL, em São Paulo

A repórter da ESPN Lilly Nascimento foi assaltada nesta quinta-feira (25), em frente ao centro de treinamento do Palmeiras.

O que aconteceu

Lilly estava em frente ao portão da Academia de Futebol, quando um homem levou o celular da repórter, que está grávida do segundo filho.

A ESPN confirmou o roubo e afirmou que a emissora está prestando toda a assistência necessária à Lilly. Ainda segundo o canal do grupo Disney, a repórter passa bem.

O perfil de Lilly no Instagram foi invadido e é usado pelos suspeitos para aplicar o "golpe da mudança", com vendas falsas de móveis e eletrodomésticos. A ESPN está em contato com a Meta, proprietária da plataforma, para a recuperação da conta da repórter.

O UOL entrou em contato com o Palmeiras e aguarda o posicionamento do clube. A reportagem também procurou a Secretaria de Segurança de Pública, que está apurando o caso.

Furtos são recorrentes na região

No ano passado, uma reportagem do UOL mostrou que os furtos de carteiras, celulares e outros equipamentos eletrônicos aconteciam dez vezes por dia na região, em média. As estatísticas até dezembro de 2022, apontam 3.634 casos ao longo daquele ano, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

No fim de fevereiro, a repórter Caroline Nequirito, da RedeTV!, foi assaltada em frente ao CT do São Paulo. Ela registrou boletim de ocorrência.