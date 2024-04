Fluminense empata com o Cerro Porteño no Paraguai e lidera grupo na Libertadores

O Fluminense viajou até Assunção, no Paraguai, e empatou sem gols com o Cerro Porteño-PAR nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. Com o resultado, os tricolores seguem na liderança do Grupo A, com cinco pontos. Já os paraguaios foram para quatro, na terceira posição.

O confronto foi muito ruim tecnicamente, com raras chances de gol. O Fluminense teve a posse de bola, mas foi pouco criativo. Arias chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por mão do colombiano.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o Colo Colo-CHI, no dia 9 de maio, em Santiago. No dia anterior, o Cerro Porteño enfrenta o Alianza-PER, em Lima.

Fim de jogo! Fora de casa, o Fluminense empata em 0 a 0 com o Cerro Porteño e segue líder do Grupo A da @LibertadoresBR. O próximo jogo será contra o Corinthians, no domingo, em São Paulo. pic.twitter.com/dmvPDKbCrz ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 25, 2024

O jogo

O Fluminense começou a partida tendo a posse de bola, mas sem levar perigo ao Cerro Porteño. Os donos da casa tentavam avançar nos contra-ataques, mas sem sucesso.

A partida ficou sendo disputada sem emoção durante muito tempo. Tanto que a primeira chance aconteceu somente aos 32 minutos, quando Cano chutou para defesa de Jean.

O Fluminense se animou com o lance e aumentou a intensidade. Só que os paraguaios mantiveram a boa marcação e impediram qualquer situação de perigo até o intervalo.

Na etapa final, o panorama da partida não mudou. O único lance que levou susto foi aos 16 minutos. Manoel recuou a bola para Fábio, que dominou mal. No entanto, o goleiro se recuperou e impediu o que seria o primeiro gol do jogo.

Aos poucos, o Cerro Porteño melhorou e passou a chegar no ataque com mais facilidade. No entanto, o Fluminense aproveitou os espaços e chegou a balançar as redes aos 27 minutos, com Arias, mas o lance foi anulado por mão do colombiano.

Os donos da casa não mudaram a postura e quase marcaram aos 31 minutos. Piris da Motta aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Fábio.

Depois disso, o jogo voltou a ficar monótono. O Fluminense parecia satisfeito com o resultado e passou a administrar o resultado. O Cerro Porteño não mudou sua postura e viu o confronto seguir empatado até o apito final.

FICHA TÉCNICA



CERRO PORTEÑO-PAR 0 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (Paraguai)



Data: 25 de abril de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)



Assistentes: Nicolas Tarán (Uruguai) e Carlos Barreiros (Uruguai)



VAR: Leodan González (Uruguai)

Cartões amarelos: Churín, Baez e Carrizo (Cerro Porteño); Lima e Manoel (Fluminense)

CERRO PORTEÑO: Jean, Alan Benitez, Javier Baez, Eduardo Brock e Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Jorge Morel (Wilder Viera), Fabrizio Peralta (Carrizo) e Cecilio Dominguez (Carrascal); Diego Churín (Edu) e Iturbe (Aguayo)



Técnico: Manolo Jiménez.

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo (Antonio Carlos), Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); André (Lima), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto); Jhon Arias, Marquinhos (Douglas Costa) e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz.