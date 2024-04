Culpa da ciência? Por que o Flamengo não joga completo? Colunistas debatem

Tite citou até Guardiola para justificar por que poupou sete jogadores na derrota do Flamengo contra o Bolívar na altitude de La Paz. No UOL News Esporte, os colunistas Rodrigo Mattos e Alicia Klein debateram as explicações do treinador. Eles defenderam o respeito à fisiologia, mas questionaram a estratégia de Tite na Libertadores.

Mattos: 'A estratégia não deu certo para a Libertadores'

Obviamente, faz sentido que você respeite fisicamente os jogadores, que respeite o que diz a fisiologia, que eles estão cansados, só que temos que considerar em que momento o Flamengo chegou num estágio que precisava não ter sete jogadores num jogo decisivo de Libertadores já em abril. Então, há um raciocínio lógico aqui: primeiro, desgastou os jogadores nesses jogos de início de temporada para chegar nesse estágio, se cometeu algum exagero nesse processo? Depois, o plano inicial era ter times mistos em dois dos três primeiros jogos da Libertadores, será que faz sentido? Contra o Millonarios, jogou sem quatro jogadores, esse agora jogou sem sete, então está parecendo que houve um planejamento lá atrás que deixou os jogadores muito desgastados para esse momento.

Vamos lembrar que o Flamengo também poupou contra o Palmeiras o Pedro e o De La Cruz, o Pedro está sem jogar uma partida inteira desde a quarta passada, jogou 45 minutos em sete dias. Então, sim, tem que respeitar a fisiologia e a ciência, mas me parece que a estratégia não deu certo. Acabou a metade da fase de grupos, o Flamengo está a cinco pontos do primeiro colocado e podendo cair para terceiro, dependendo do resultado do Millonarios com Palestino. Ainda tem o próximo jogo no Chile, para depois jogar duas em casa. Quer dizer, está numa situação complicada para um grupo que tem esse problemas da altitude, mas que não era para o Flamengo está capengando entre segundo e terceiro. Temos que respeitar a fisiologia, mas se pensar nesse sentido, a estratégia não deu certo para a Libertadores, ele se colocou numa situação complicada.

Alicia Klein: 'O estranho é o Flamengo poupar em todos os jogos'

Sobre essa história da ciência, claro que você precisa rodar elenco e poupar em determinados jogos. O que parece estranho é você poupar em todos os jogos, é você não tem um jogo com força máxima. Quais são as principais partidas? O jogo contra o Palmeiras, que não tinha jogada nada contra o Inter, se o Flamengo bota sua força máxima, podia ganhar pontos contra um adversário direto na briga pelo título, aí poupa dois dos três melhores jogadores do time, Pedro e De La Cruz, que quando entra muda o jogo, o Flamengo começou a criar e poderia ter vencido. Aí poupou por quê?Porque vai tentar ganhar do Bolívar na altitude, só que não. A gente não vê um time titular e completo na altitude.

