Corinthians tem R$ 71 milhões para receber após venda de jogadores; veja

O Corinthians fechou o ano de 2023 tendo R$ 71,1 milhões a receber de outros clubes com venda de jogadores. A Gazeta Esportiva teve acesso ao balanço financeiro do Timão, que será votado no Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira.

A conta feita pelo Corinthians inclui repasse de direitos econômicos e valores de mecanismo de solidariedade da Fifa, que beneficiam o clube formador dos atletas.

O maior montante que o Corinthians tem a receber é da venda do zagueiro Murillo, que foi negociado ao Nottingham Forest em agosto do ano passado. O clube brasileiro espera embolsar R$ 22,6 milhões com o atleta, e já entrou em contato com a agremiação inglesa para ter em mãos o adiantamento desse valor.

O Timão também espera receber R$ 12,7 milhões da venda do atacante Róger Guedes, ao Al-Rayyan. O jogador se transferiu para o futebol do Catar no mesmo período da transferência de Murillo. O Al-Hilal, que adquiriu o ponta Malcom em julho, tem a pagar R$ 7,3 milhões ao Alvinegro, por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Os números, vale lembrar, dizem respeito ao ano de 2023, o último do mandato de Duilio Monteiro Alves no Corinthians. Os primeiros meses de 2024 não fazem parte do cálculo.

Ao todo, o Corinthians garantiu R$ 251 milhões com transferências de atletas em 2023, segundo o balanço financeiro do clube. Para este ano, a previsão é de faturamento de R$ 133,3 milhões com venda de jogadores.