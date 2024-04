Autor do 1º gol, Calleri aprova atuação do São Paulo contra o Barcelona: "Bom jogo de todos"

Jonathan Calleri foi quem abriu o placar para o São Paulo nesta quinta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores. Passada a partida, o atacante argentino aprovou a atuação de sua equipe, que contou com a estreia do novo técnico, o argentino Luis Zubeldía.

"Fizemos um bom jogo. A verdade é que a equipe jogou muito bem hoje. Creio que o que praticamos durante a semana pudemos replicar dentro de campo. Por sorte, em uma jogada, fizemos o gol rápido e depois administramos o jogo. Foi um bom jogo de todo mundo", disse Calleri à ESPN.

Com o resultado, o São Paulo foi a seis pontos no Grupo B, ficando atrás apenas do Talleres, líder com sete tentos. Mais próximo da vaga para as oitavas de final da Libertadores, o Tricolor agora concentrará seus esforços na caça ao primeiro colocado da chave.

"A vitória para nós é muito importante, porque o Talleres poderia se distanciar. Vamos seguir. Temos dois jogos em casa, um como visitante no Chile, e precisamos dos três pontos para nos classificarmos", prosseguiu.

O São Paulo volta a entrar em campo pela Libertadores somente no dia 8 de maio, quando visita o Cobresal, no Chile. Depois, o Tricolor receberá o Barcelona de Guayaquil e, por fim, o Talleres, no Morumbis.

"Todo mundo corre por seu objetivo, que é ser campeão. Felicitação a todos e vamos seguir por esse caminho", concluiu Calleri.