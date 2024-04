Torcida do Fortaleza esgota ingressos para o jogo contra o Boca Juniors no Castelão

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira que os ingressos para o duelo contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, estão esgotados. Mais de 55 mil torcedores do Leão do Pici estarão presentes no confronto, que acontece nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Castelão, pela terceira rodada do torneio.

Os ingressos para o setor visitante, destinados à torcida do Boca Juniors, ainda estão disponíveis para compra.

A partida é a segunda do Fortaleza no Castelão pela Sul-Americana. Na segunda rodada, o Leão do Pici goleou o Nacional Potosí por 5 a 0, em jogo que contou com 19.237 espectadores.

TUDO ESGOTADO! ?? Mais de 55 mil torcedores estão confirmados para o confronto de amanhã, diante do Boca Juniors, na Arena Castelão!#FortalezaEC pic.twitter.com/vsiaWhvOx1 ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 24, 2024

Os últimos dois jogos do Fortaleza no Castelão contaram com público bem inferior ao esperado contra o Boca Juniors. Na vitória por 5 a 0 diante do Altos-PI, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, 20.604 pessoas estiveram presentes. O empate com o Cruzeiro em 1 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão, contou com 22.131 torcedores.

O Fortaleza busca contra o Boca Juniors se manter na liderança do Grupo D. A equipe cearense possui seis pontos conquistados - dois a mais que o time argentino, segundo colocado na tabela.