Identificado, palmeirense que cuspiu em Tite terá 'passaporte' cancelado

O torcedor que cuspiu em Tite durante a partida contra o Flamengo, no último fim de semana, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, terá seu "passaporte" cancelado após ser identificado em ação conjunta entre Palmeiras e a Real Arenas.

O palmeirense que foi responsável pelo ato reprovável é adepto do programa "Passaporte Allianz Parque" e, com isso, tinha o direito de ir a todos os jogos do Palmeiras durante a temporada.

Após o empate sem gols com o Palmeiras, Tite, técnico do Flamengo, não escondeu a chateação por ter de lidar com esse tipo de atitude por parte de um torcedor rival.

"Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta e tenho que aguentar todas as ofensas que vêm de fora possíveis. E não é a torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham condições de saber que tem um monte de criança que dá para educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Eu ter que limpar a minha cabeça e minha roupa é feio, cara", disse Tite após o jogo.

A Real Arenas, braço da WTorre que faz a gestão do Allianz Parque, também se manifestou após o ocorrido e fez questão de unir forças com o Palmeiras para punir o responsável pelo ato e evitar que episódios semelhantes aconteçam dentro do estádio.

"A Real Arenas informa que, em conjunto com o Palmeiras, identificou o torcedor que cuspiu no técnico Tite durante a partida de domingo, contra o Flamengo. O mesmo terá seu contrato cancelado com o programa Passaporte Allianz Parque. A Areal Arenas deixa claro que não aceita atitudes como essa e reitera o compromisso pelo respeito ao futebol", disse a empresa em nota.