Liverpool perde do Everton e fica a três pontos do líder Arsenal no Inglês

O Liverpool foi derrotado por 2 a 0 para o Everton no último clássico de Klopp, nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park. Com o resultado, os visitantes seguem três pontos atrás do líder, Arsenal.

Na vice-liderança, o time está com 74 pontos, contra 77 dos primeiros colocados e quatro a mais que City, que tem duas rodadas a menos. Já os donos da casa estão em 16º lugar, com 33.

Aos 26 minutos da primeira etapa, o Everton abriu o marcador: Konaté afastou mal e a bola sobrou para Branthwaite, que chutou de esquerda. O chute bateu em Alisson e cruzou de mansinho a linha do gol. Na segunda etapa, aos 12?, Calvert-Lewin deu números finais ao clássico.

Em seu próximo compromisso, o Liverpool enfrenta o West Ham às 8h30 (de Brasília) desse sábado, no Estádio Olímpico de Londres. Já o time de Pickford duela contra o Brentford na mesma data, às 13h30, em casa.

Ainda nesta rodada, o Manchester United ganhou por 4 a 2 do Sheffield United, no Old Trafford. Com o resultado, a equipe de Erik ten Hag está na sexta colocação, com 53 pontos, ao passo que os visitantes seguem na 20ª e última posição, com 16.

Agora, o United encara o Burnley às 11h desse sábado, em casa. O Sheffield, por sua vez, enfrenta o Newcastle na mesma data e horário, na condição de visitante.

Crystal Palace e Bournemouth, por fim, ganharam seus respectivos compromissos contra Newcastle (2 a 0, em casa) e Wolverhampton (1 a 0, fora de casa).