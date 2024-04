Executivo passa confiança para elenco do Corinthians e planeja conversa com Cássio

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, mostrou confiança no elenco do Corinthians após a derrota por 1 a 0 para o Argentinos Jrs., pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além disso, o dirigente disse que planeja conversar com o goleiro Cássio, que deixou em aberto sua permanência no clube após o revés em Buenos Aires.

Com o resultado diante dos reservas do Argentinos Jrs., o Corinthians chegou há quatro jogos sem vencer, somando todas as competições. Apesar da cobrança interna por evolução, Fabinho deixou claro que não é o momento de decretar "terra arrasada" e que esse elenco tem o respaldo da diretoria para tirar o time dessa situação.

"Sobre António (Oliveira), elenco, é esse o grupo que vai tirar a gente dessa. Por isso estou aqui. Momento de falar, dar a cara, passar tranquilidade. Não estamos satisfeitos, mas não adianta achar que está tudo perdido. Torcedor cobra e faz parte. Não vou aceitar que ninguém abaixe a cabeça e desanime. Falamos isso no vestiário. Queremos que eles se dediquem cada vez mais e sei que eles vão reverter isso", disse Fabinho em zona mista.

Já em relação a Cássio, Fabinho disse que pretender entender não apenas o profissional, mas o lado humano do ídolo do Timão. Logo após o duelo, o arqueiro se mostrou insatisfeito por, na visão dele, ser responsabilizado por todos os problemas do clube.

"Chegando em São Paulo, vou entender melhor o Cássio, já conversamos alguma coisa com ele. Vamos entender o ser humano, é um desabafo sério. Por trás do ídolo, tem o ser humano. Vamos trazer esse caso com atenção, entender o momento dele, para ajudá-lo. O foco é entender esse momento através de profissionais, conversando com ele", acrescentou Fabinho.

Com a derrota para o Argentinos Jrs., o Corinthians caiu para a 2ª colocação do grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. Os hermanos assumiram a liderança, com seis unidades. Racing-URU (quatro) e Nacional-PAR (zero) se enfrentam na quinta-feira, no Paraguai, e completarão a rodada.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, na Neo Química Arena. A bola rola no domingo (28), às 16h (de Brasília).

Veja outras respostas de Fabinho Soldado:

Cobrança interna

"Conversa já teve. Muito dura, sabemos da situação que enfrentamos. Sabíamos da dificuldade e vamos continuar trabalhando. Esse grupo vai tirar a gente dessa situação. Eles estão melhorando, mas não está sendo suficiente. É continuar o trabalho, ninguém está satisfeito. Por outro lado, temos que entender que o ano está começando e os recados já foram dados. Agora é transportar isso para os jogos, para que a gente saia dessa situação."

Contratações

"Estamos atentos à qualificação do elenco. Vamos ter uma janela maior para fazer esse trabalho. Mas temos que sair desse momento. Foco é reverter essa situação o mais rápido possível, e mais na frente vamos pensar sim, com monitoramentos. Mas vamos gastar nossa energia, sem parar, para reverter os resultados."

Crise política

"É política, não podemos nos meter, por mais que a gente saiba o que acontece. O presidente tem cuidado disso. No futebol só falamos de trabalho, de jogo, para focar energia para dar tranquilidade ao clube. O momento é difícil fora de campo também. Mas espero que o presidente tenha habilidade para conduzir isso. Precisamos ficar focados e detectar o que tem que ser detectado."

