Everton x Liverpool: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Inglês

Imagem: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Everton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão exclusiva do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Brigas em pontas opostas da tabela. O Liverpool chega ao jogo desta quarta como 2º colocado da Premier League, com 74 pontos, atrás somente do Arsenal — o Manchester City, com 73, tem uma partida a menos que os rivais. Já o Everton é 16º, soma 30 pontos e tenta afastar de vez a zona de rebaixamento.

O Liverpool encerrou sequência negativa. Após dois tropeços consecutivos no Inglês, os Reds venceram o Fulham por 3 a 1 no último domingo (21). O Everton também somou três pontos no fim de semana após bater o Nottingham Forest por 1 a 0.

Sem novos desfalques previstos. Jürgen Klopp não contará com jogadores que já são ausência há tempos: Thiago Alcântara, Conor Bradley e Matip. No Everton, os principais nomes fora são Patterson e Dele Alli.

O clássico de Merseyside tem sido bastante favorável ao Liverpool nos últimos anos. O Everton não vence o rival em casa desde 2010, mas também perdeu pouco em Goodison Park. São nove empates e três triunfos dos Reds no recorte. Os Toffees têm apenas uma vitória no dérbi de 2011 para cá, o 2 a 0 em Anfield em 2021.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Ashley Young, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner e McNeil; Doucouré e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, (Quansah), Van Dijk e Robertson; Endo, Mac Allister e Elliott (Szoboszlai); Salah, Diogo Jota e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

Everton x Liverpool

Competição: 29ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 24 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool, Reino Unido

Transmissão: Star+ (streaming)