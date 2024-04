Estudiantes inicia investigação para identificar torcedores que cometeram racismo contra o Grêmio

Após circular na internet alguns vídeos em que os torcedores do Estudiantes realizaram gestos racistas aos torcedores do Grêmio, no jogo da Libertadores na última terça-feira, o clube argentino informou que iniciará uma investigação para identificar os responsáveis pelos atos.

"O Estudiantes de La Plata iniciou esta manhã uma investigação e um procedimento administrativo interno para identificar os indivíduos que cometeram crimes raciais no jogo da noite da última terça-feira contra o Grêmio", foi escrito em nota do clube.

"Além da ação que resultará em sanção exemplar para as pessoas envolvidas, denunciaremos esse comportamento na justiça criminal, que viola leis e acordos internacionais. Disponibilizaremos todas as provas obtidas para a investigação. Ao mesmo tempo, será avaliada a possibilidade de iniciar uma ação cível para que os envolvidos sejam responsáveis ??pelos danos que possam ser causados ??à nossa instituição", completaram.

?????????? ??????? Estudiantes de La Plata inició esta madrugada una investigación y un procedimiento administrativo interno para identificar a los individuos que cometieron ofensas raciales en el partido de este último martes por la noche ante Gremio. Además... pic.twitter.com/IGfyJmR2z1 ? Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 24, 2024

As gravações foram feitas por torcedores do Grêmio que estavam nas arquibancadas do Estadio Jorge Luis Hirschi. Nelas, é possível ver alguns torcedores imitarem gestos de macaco.

A Conmebol disse que tomará medidas mais duras nos casos de racismo em suas competições. No ano passado, após torcedores do Boca Juniors fazerem gestos de macaco para torcedores do Palmeiras, em La Bombonera, o clube argentino recebeu uma série de penalidades.

Ainda no comunicado divulgado pelo Estudiantes, foi escrito que o clube apoia a campanha da Conmebol "Basta de Racismo!".

"Apoiamos a campanha da Conmebol "Basta de Racismo!" e estamos empenhados em rejeitar qualquer ato de racismo como o que ocorreu ontem à noite. Continuaremos com nosso trabalho permanente de conscientização de nossos associados e apoiadores, e também de sanção a quem se desviar do caminho de respeito e bom comportamento que nos identifica", escreveram.

Em campo, o Grêmio teve um jogador expulso na metade do segundo tempo, quando o jogo estava 0 a 0. Mesmo assim, os gaúchos conseguiram um gol e venceram o Estudiantes pelo placar de 1 a 0.

Mesmo com o triunfo, o Grêmio é o lanterna do Grupo C, com três pontos, apenas um atrás do líder Huachipato.