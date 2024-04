Esposa de Cássio defende o goleiro do Corinthians: 'Tudo isso irá passar'

Janara Sackl, esposa de Cássio, usou suas redes sociais para defender o jogador após a derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (23).

O que aconteceu

Janara compartilhou o vídeo do desabafo de Cássio após a partida em Buenos Aires. O jogador falhou no gol do Argentinos Juniors no início da partida.

De todas as suas qualidades, a honestidade é a que mais admiro em ti! Janara Sackl

"A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, e Ele é fiel para cumprir! Eu creio que os planos dEle são infinitamente maiores que os nossos... e tudo isso irá passar", escreveu em seu Instagram.

O goleiro fez um longo desabafo após a derrota. O capitão alvinegro citou ida ao psiquiatra, lamentou o fato de "apanhar igual a um cachorro" e ironizou algumas críticas recebidas por torcedores.

Cássio também não descartou deixar o Corinthians. "Errei em alguns gols? Errei, sim, mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo, sabe? Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho."

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Janara Sackl, esposa de Cássio, usou suas redes sociais para defender o jogador após a derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors Imagem: Reprodução/Instagram

Live dos clubes

Agora, sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana:

- Segunda-feira (22/04, às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (23/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (25/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (26/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians