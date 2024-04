Escalação: Flamengo terá três zagueiros contra o Bolívar

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com muitos jogadores poupados, o Flamengo apostará numa formação com três zagueiros para a partida contra o Bolívar, nesta quarta-feira (24), às 21h30, em La Paz (BOL), pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

O técnico Tite escalou Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz no trio defensivo. O Rubro-Negro ainda terá os pratas da casa Wesley, Igor Jesus e Victor Hugo entre os titulares.

Ao todo, sete jogadores foram poupados desta viagem: Allan, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro.

O Flamengo está em segundo lugar no Grupo E com quatro pontos. O líder é o Bolívar, que tem seis. O Millonarios está em terceiro, com um, e o Palestino ainda não pontuou.

O time está escalado com: Rossi, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz; Wesley, Igor Jesus, De la Cruz, Gerson, Victor Hugo e Viña; Bruno Henrique.

