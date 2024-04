Athletico resolve no 1º tempo, vence Danubio e é líder na Sul-Americana

O Athletico venceu o Danubio por 1 a 0 nesta quarta (24) na Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado no Estádio Centenário, no Uruguai, válido pela terceira rodada da fase de grupos.

Madson marcou o gol rubro-negro.

Com o resultado, o Athletico foi a 9 pontos no grupo E e mantém a liderança isolada. O Danubio é o segundo do grupo, com 4 pontos.

Os paranaenses fazem bom início de torneio e contam com o melhor saldo de gols. Já são 11 marcados e apenas 1 sofrido.

O Furacão volta a jogar no domingo (28) contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. Athletico e Danubio voltam a se enfrentar no dia 15 de maio em Curitiba.

Como foi o jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Athletico ditou o ritmo já no começo da partida. O Danubio encontrou dificuldades para passar pela marcação quando esteve com a posse de bola. Mesmo depois do gol, os visitantes tiveram mais domínio e continuaram jogando no campo do adversário.

As melhores chegadas do Danubio dependiam de erros dos paranaenses. Foi assim que surgiu a principal chance de empate no final da primeira etapa, mas os uruguaios não souberam aproveitar.

O Furacão arriscou menos no segundo tempo, diminuindo muito a pressão em comparação ao que fez nos 45 minutos iniciais. Em contrapartida, o Danubio parou na defesa mostrando pouca criatividade.

Os goleiros praticamente não trabalharam na etapa final. O Danubio teve mais chances com bola parada, mas nenhuma levou muito perigo.

Gols e destaques

Primeira no gol. Com 10 minutos de jogo, o Athletico fez a primeira finalização certa do jogo. O lance surgiu de jogada de escanteio e acabou com Jurimar cabeceando para o gol. A bola foi para fora com desvio.

De longe. Athletico chegou de novo com 14 minutos. Zapelli tentou um chute forte de longe, e Goicoechea espalmou para escanteio.

0x1. No escanteio cobrado por Zapelli, aos 15 minutos, Madson buscou no alto e tocou de cabeça para abrir o placar.

Danubio aparece. Em uma bola enfiada aos 43 minutos, Ancheta correu pela direita e cruzou para a área, mas ninguém completou. Fracchia pegou a sobra e fez novo cruzamento, caindo novamente em Ancheta, que deixou para Pintos, mas a finalização parou em Alex Santana.

Teve espaço. Aos 12 minutos do segundo tempo, Fracchia levou a bola pela esquerda e arriscou um chute de muito longe. A bola pingou uma vez no gramado com perigo, mas saiu à esquerda do gol de Bento.

Ficha Técnica - Danubio 0 x 1 Athletico Paranaense

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Data: 24 de abril de 2024 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Stephen Atoche e Enrique Pinto (PER)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

Cartões amarelos: Julimar (Athletico), Joaquín Fernández (Danubio).

Cartão vermelho: Nenhum

Gols: Madson.

Danubio: M. Goicoechea; Ancheta, Fracchia, Ferreira e Etchebarne; Romero, Tizón (Nicolás Rossi), Pintos (Sanseviero), Lewis e Brazionis (Silvestre); S. Fernández (Joaquín Fernández). Técnico: Mario Saralegui.

Athletico-PR: Bento; Madson, Kaique Rocha, Gamarra e Felipinho; Alex Santana, Christian (Marcão) e Zapelli (Jader); Canobbio (Cuello), Julimar (Canobbio) e Mastriani (Renan Vieira). Técnico: Cuca.