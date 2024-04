CPI aprova convite a Raphael Claus e presidente da comissão de arbitragem

Do UOL,

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas aprovou nesta quarta-feira (24) uma série de convites para depoimentos, entre eles o que foi feito ao árbitro Raphael Claus (Fifa-SP) e à árbitra de vídeo Daiane Muniz (Fifa-SP).

O que aconteceu

A sessão de hoje serviu para aprovação de uma série de requerimentos.

Claus e Daiane foram chamados por terem jogos citados pelo dono da SAF Botafogo, John Textor, durante ida à CPI na segunda-feira (22). Textor questiona decisões dos dois durante o Brasileirão 2023.

Além de Claus e Daiane, a CPI aprovou o convite ao presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, e até ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Ainda não há data confirmada para oitiva de todos eles. Daiane e Claus serão ouvidos em sessão secreta.

A CPI ainda aprovou a convocação do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, a quem é atribuído um áudio que Textor levou a CPI e serviria de prova para manipulação de jogo nas divisões de acesso do Carioca.

Outros convidados

Thairo Arruda, CEO do Botafogo

Hélio Santos Menezes Junior, Diretor de Governança e Conformidade da CBF

Wilson Luiz Seneme, Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF

Eduardo Gussem, Oficial de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol - CBF

Felippe Marchetti, representante da empresa SportRadar AG

Tiago Horta Barbosa, Chefe de integridade para a América Latina da empresa Genius Sports

Emanuel Macedo de Medeiros, Presidente da Sport Integrity Global Alliance - SIGA Latin America

José Perdiz de Jesus, Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD

Régis Anderson Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

Ronaldo Botelho Piacente, Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva