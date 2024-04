'Corinthians corre sério risco de cair. Melhor o Cássio sair', diz RMP

O colunista Renato Mauricio Prado afirmou no Fim de Papo que Cássio está servindo de bode expiatório para os problemas do Corinthians. Segundo ele, o melhor que o ídolo corintiano tem a fazer nesse momento é sair do clube para não ficar marcado por um possível rebaixamento. Para RMP, o Timão corre sério risco de cair no Brasileiro.

'Cássio está pagando a conta da má fase do Corinthians': "O Cássio acaba pagando a conta pela má fase do time, que é reflexo de um elenco mal montado, onde provavelmente vários jogadores estão com direito de imagem atrasado. O Matías Rojas foi embora para a MLS, para o time do Messi, sem ganhar um tostão. O cara jogou meses no Corinthians e não ganhou um tostão, como é que alguém pode gerenciar o clube dessa maneira? E dizer que acabou a farra, dizer que vai contratar, dizer que vai trazer o Gabigol? É muito desanimadora a situação do Corinthians.

'Melhor o Cássio sair para não ficar marcado por rebaixamento': "Acho que é um ano seríssimo para o Corinthians acabar rebaixado pela maneira como a coisa vai, fora de campo principalmente. Dentro de campo, como reflexo, a chance de rebaixamento é muito grande. O Cássio, coitado, o melhor que ele faz é sair desse time para não dizerem que a culpa do rebaixamento foi dele".

