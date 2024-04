Cavani desfalcará o Boca Juniors contra o Fortaleza pela Sul-Americana

O Boca Juniors terá um desfalque importante para o confronto contra Fortaleza, marcado para esta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana. A grande ausência na lista de relacionados dos argentinos para a partida foi o uruguaio Edinson Cavani.

No último jogo do Boca Juniors, um clássico contra o River Plate, Cavani deixou o campo com cerca de 25 minutos do segundo tempo alegando questões físicos. Inclusive, ele marcou um dos gols da vitória de sua equipe por 3 a 2.

Segundo o jornal argentino Olé, Cavani está com uma sobrecarga física. No treino do Boca Juniors da última terça-feira, o uruguaio ainda teria feito um trabalho na academia e depois uma atividade de cinesiologia.

Apesar de ser um jogo importante contra o Fortaleza, o treinador Diego Martínez quer ter Cavani 100% para o duelo contra o Estudiantes, pela semifinal do Copa da Liga Argentina, na próxima terça-feira.

Portanto, a dupla de ataque dos argentinos contra o Leão pode ser uma velha conhecida da torcida do Palmeiras: Merentiel, ex-Verdão, e Benedetto, carrasco na Libertadores de 2018.

Confira todos relacionados do Boca Juniors para partida contra o Fortaleza

Goleiros: Romero e Brey



Defensores: Di Lollo, Lema, Rojo, Figal, Advíncula, Blanco, Saracchi e Fabra



Meio-campistas: Fernández E., Campuzani, Saralegui, Fernández G., Delgado, Zenón, Medina e Taborda



Atacantes: Langoni, Merentiel, Benedetto, Briasco e Janson.