Carille comanda penúltimo treino do Santos para jogo contra o Avaí; Patrick será desfalque

O elenco do Santos treinou nesta quarta-feira no CT Rei Pelé, sob comando de Fábio Carille, e seguiu sua preparação para a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Avaí. O técnico terá um novo desfalque para a partida.

O meio-campista Patrick não viaja com o time para Florianópolis e terá a estreia adiada. Embora tenha dito que está à disposição de Carille, o jogador vem de um problema muscular no Atlético-MG e não entra em campo desde março. Ele disputou apenas três compromissos pelo Galo na atual temporada, e a comissão técnica decidiu preservá-lo.

Em contrapartida, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, que foi apresentado nesta quarta, na Vila Belmiro, deve viajar com a delegação e ser relacionado para o jogo. Em sua primeira entrevista coletiva, ele afirmou que está "pronto para jogar".

Na estreia do Peixe na Segunda Divisão, na vitória contra o Paysandu, Carille teve que improvisar Hayner e Rodrigo Ferreira na posição.

Já o meia Serginho, anunciado pelo Santos na última terça-feira, já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tem treinado com a equipe, mas ainda não fica à disposição da equipe. O jogador, que veio do Maringá, sequer foi inscrito na Série B. Miguelito e Samuel, por sua vez, apareceram na lista nesta quarta-feira.

Os volantes Sandry e Alison e o atacante Willian Bigode seguem em transição e estão de fora. Já o zagueiro Jair pode voltar a ser relacionado. Ele foi baixa na estreia em razão de uma lesão muscular leve na posterior da coxa esquerda.

Portanto, uma provável escalação do Santos é: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner (Escobar); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Furch.

O Peixe realizará a última atividade na manhã desta quinta-feira. À tarde, o grupo embarcará para Santa Catarina. O duelo com o Avaí está agendado para sexta-feira, às 20h (de Brasília), na Ressacada, pela segunda rodada da Série B.