Botafogo vence Universitario e vê luz na Libertadores mesmo na lanterna

O Botafogo voltou do intervalo inspirado e venceu o Univesitario-PER por 3 a 1 no Nilton Santos, nesta quarta (24), em jogo válido pela terceira rodada da Libertadores.

Eduardo, duas vezes, e Luiz Henrique fizeram os gols da partida, todos no segundo tempo. Os dois marcaram pela primeira vez nesta edição do torneio. Olivares descontou para o time peruano no apagar das luzes.

O Alvinegro carioca somou seus três primeiros pontos e respira no Grupo D, mas segue na lanterna. O Junior de Barranquilla é o primeiro, com cinco, seguido por LDU e Universitario, cada um com quatro pontos.

O Botafogo volta a campo pela Libertadores no dia 8 de maio para enfrentar a LDU, em seu último jogo em casa na fase de grupos, às 21h30. O próximo compromisso da equipe é o clássico contra o Flamengo no domingo (28), às 11h.

Curiosidade: Após começar no cargo com duas derrotas, o técnico Artur Jorge emplacou uma sequência de três vitórias consecutivas.

Como foi o jogo

Tiquinho Soares, do Botafogo, no jogo contra o Universitario-PER, pela Libertadores Imagem: Thiago Ribeiro/Agif

O Botafogo dominou desde o início, mas sofreu uma importante baixa logo cedo. Com sete minutos de bola rolando, Tiquinho Soares sentiu uma lesão muscular, não conseguiu continuar e foi substituído. Eduardo entrou em sua vaga, e o time da casa ficou sem centroavante.

O time peruano freou as investidas do Glorioso no primeiro tempo, que até chegou a balançar a rede, só que não valeu. A equipe comandada por Artur Jorge teve volume, apesar de penar com a retranca adversária, e levou perigo além da jogada do gol anulado de Junior Santos. Já o Universitario criou apenas uma chance isolada.

O Alvinegro carioca entrou com tudo na segunda etapa e encaminhou a vitória em cerca de dez minutos. Eduardo fez as vezes de centroavante e inaugurou o placar com um gol relâmpago, e Luiz Henrique ampliou com direito a drible no goleiro.

Em vantagem, o Botafogo diminuiu o ritmo e conseguiu administrar o resultado para aliviar um pouco a pressão no torneio. O Universitario mudou a postura e tentou buscar uma reação, mas praticamente não ameaçou o goleiro John, que teve pouco trabalho em sua estreia como titular com o novo treinador, a não ser no último lance.

Gols e destaques

Luiz Henrique, do Botafogo, comemora seu gol contra o Universitario, pela Libertadores Imagem: Jorge Rodrigues/Agif

Gol impedido: Aos 12', recebeu na intermediária e lançou Junior Santos nas costas da marcação. O camisa 11 disparou, entrou na área e bateu rasteiro e contou com o auxílio da trave para marcar. O tento, no entanto, foi anulado por impedimento.

Susto. Aos 21', o goleiro do Universitario deu um chutão de tiro de meta, Valera ajeitou com uma casquinha de cabeça e Flores arriscou de longe. Seria um golaço por cobertura, mas a bola foi para fora.

Travessão: Aos 35', Luiz Henrique fez jogada individual pela direita, sambou diante da marcação e cruzou para a área. Savarino chegou batendo no segundo pau e quase surpreendeu, mas o goleiro conseguiu dar um tapa, a bola resvalou no travessão e saiu.

1x0: No primeiro minuto do segundo tempo, Eduardo desviou de cabeça após escorada de Luiz Henrique e Junior Santos ficou com a bola. O camisa 11 puxou para o lado, avançou até a linha de fundo e cruzou de volta para Eduardo, que apareceu sozinho no meio da área para desviar.

2x0: Aos 12', Gregore roubou a bola no campo de ataque e Savarino acionou Luiz Henrique. O atacante invadiu a área com espaço e driblou o goleiro com facilidade para ampliar.

3x0: No apagar das luzes, aos 47', Ponte levou a melhor em disputa contra um adversário, na linha lateral. Eduardo recebeu na área, dominou, tocou na saída do goleiro e fez o seu segundo na noite.

3x1: Em resposta, o Universitario chegou com uma triangulação, Olivares invadiu a área e bateu alto para diminuir.

Ficha técnica

Botafogo 3 x 1 Universitario-PER

Competição: 3ª rodada do Grupo D da Libertadores

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 24 de abril de 2024, às 19h

Árbitro: Jesus Valenzuela

Assistentes: Jorge Urrego e Alberto Ponte

VAR: Juan Soto

Amarelos: Saravia, Valera, Pérez Guedes, John Celi, Hugo

Vermelho: Não houve

Gols: Eduardo, aos 1'/2ºT e aos 47'/2ºT, e Luiz Henrique, aos 12'/2ºT, Olivares, aos 48'/2ºT

Botafogo: John; Damián Suárez (Ponte), Lucas Halter, Bastos (Barboza) e Hugo; Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê), Luiz Henrique (Óscar Romero) e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares (Eduardo). Técnico: Artur Jorge

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Saravia e Polo (Ancajima); Portocarrero, Murrugarra (Concha), Ureña e Pérez Guedes (Celi)); Flores (Olivares) e Valera (Dorregaray). Técnico: Fabian Bustos