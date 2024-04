Auxiliar do Corinthians vê pressão como normal e lamenta gol cedo do Argentinos Jrs.: "Planejamento cai"

Bruno Lazaroni, auxiliar do Corinthians, enxergou como "normal" a pressão que a equipe está sofrendo externamente. O Timão perdeu para o Argentinos Jrs. por 1 a 0 na noite dessa terça-feira e chegou a quatro jogos sem vitória na temporada. O profissional lamentou o gol cedo sofrido, já que o planejamento para o duelo ficou prejudicado.

"Lido com isso desde os seis, sete anos de idade. É perfeitamente normal, temos que assumir nossa responsabilidade. É momento de falar menos e trabalhar mais. Qualquer planejamento, quando sofre o gol com um minuto de jogo, cai por terra. Temos que unir nossas mãos para sair dessa situação", disse Lazaroni em entrevista coletiva.

Na visão do auxiliar, o Corinthians não foi capaz de vencer muitos duelos e não aproveitou a melhor chance que teve na partida, em cabeçada de Cacá nos acréscimos.

"São situações que precisamos evoluir. Temos que ganhar mais duelos. Muitas vezes o jogador está pressionado, de costas, e precisa de apoio. Precisamos ganhar mais duelos, nos posicionar melhor. O momento atual é tão ruim, que na primeira finalização sofrida, tomamos gol. E no final tivemos nossa chance, e não conseguimos marcar", complementou.

O gol do Argentinos Jrs. saiu logo aos dois minutos de jogo, com Gastón Verón. O Timão não teve poder de reação, e ainda ficou com um jogador a menos ao longo da segunda etapa, devido à expulsão de Raul Gustavo.

Com a derrota para o Argentinos, o Corinthians caiu para a 2ª colocação do grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. Os hermanos assumiram a liderança, com seis unidades. Racing-URU (quatro) e Nacional-PAR (zero) se enfrentam na quinta-feira, no Paraguai, e completarão a rodada.

Lazaroni concedeu coletiva pois o técnico António Oliveira ainda não pode ser registrado como treinador na Copa Sul-Americana.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, na Neo Química Arena. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brasília).