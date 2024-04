Aos 31 anos, entenda como Patrick pretende ajudar o Santos na Série B

O Santos promoveu uma grande reformulação em seu elenco para 2024 visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos principais reforços é o meia Patrick, que foi apresentado nesta terça-feira.

O jogador de 31 anos chega com uma larga bagagem no futebol brasileiro. Ele estava no Atlético-MG e soma passagens por São Paulo, Internacional, Sport e Goiás.

Em entrevista coletiva, Patrick falou como essa sua experiência pode ajudar o Peixe em busca do retorno para a Série A do Brasileirão, seja dentro ou fora de campo.

"Posso ajudar com as minhas características. Se eu elevar o nível, posso dar muito coração e entrega para o clube e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para os meninos que estão de fora. Já passei por alguns momentos aos 31 anos, é um processo natural, você troca ideia e também aprende com os mais novos. Vou passar o que já vivi. É uma troca sadia para o grupo, tanto mentalmente, quanto dentro de campo", contou.

"Quando a gente chega em um clube, precisamos entender o objetivo e se dedicar. Hoje, o Santos está na Série B. Independente de eu ter disputado outras competições, a realidade hoje é essa e temos que encarar como a competição da nossa vida para poder retornar para onde queremos. Minha realidade hoje é essa e sempre vou dar o melhor para ajudar o Santos", ampliou.

O Santos largou na Série B com uma vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na Vila Belmiro. Na ocasião, Patrick ainda não estava à disposição do técnico Fábio Carille.

Já na próxima sexta-feira, o meio-campista está apto para reforçar o Peixe no jogo contra o Avaí, fora de casa. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20 horas (de Brasília).