Antes da estreia de Zubeldía, Luciano fala em protagonismo para o São Paulo

A vitória sobre o Atlético-GO e a chegada do técnico Luis Zubeldía trouxeram um clima positivo para o São Paulo. Por isso, antes do duelo desta quinta-feira contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, o atacante Luciano renova o discurso de que a equipe irá brigar por mais títulos em 2024 - depois da conquista da Supercopa Rei.

"Sabemos como era importante encontrarmos o caminho das vitórias. O São Paulo tem uma equipe forte e um grupo competitivo. Com certeza podemos brigar pelo protagonismo em todas competições que disputamos", avisou o atleta.

Luciano ganhou uma sequência como titular do São Paulo nos últimos jogos e, após três apresentações, voltou a balançar as redes no duelo contra o Atlético-GO, convertendo um pênalti. O último gol do atacante tinha sido marcado no começo do mês contra o Talleres.

"Pude contribuir mais uma vez marcando um gol e esperamos seguir neste caminho já na próxima quinta-feira, no Equador", afirmou Luciano.