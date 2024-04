Acordo de renovação de Sérgio Conceição pode ser anulado de graça

Enquanto ocorrem as eleições presidenciais no FC Porto, muito se discute se haverá ou não a manutenção de Sérgio Conceição como o treinador do clube.

Pinto da Costa, atual presidente e candidato à reeleição, já admitiu em discurso que Conceição é o seu técnico favorito , garantindo que, se reeleito, manterá o português à frente do comando da equipe.

"O Sérgio Conceição comigo vai continuar, ponto. Se tenho essa garantia? Claro, se não, não diria isso".

Entretanto, durante a celebração dos 25 anos da Casa do FC Porto de Espinho, Pinto da Costa admitiu existir um acordo que garante a quebra gratuita de contrato do treinador caso seja da vontade da nova direção do clube, seja André Villas-Boas ou Nuno Lobo o vencedor das eleições.

Essa cláusula no contrato foi exigida pelo técnico atual, de forma a não colocar entraves ao trabalho de uma possível nova gestão.

Sérgio Conceição colocou-se ao lado de Pinto da Costa desde o início de sua campanha. Na noite desta terça-feira, o presidente disse que, de todos os treinadores que contratou, Conceição é aquele que tem a maior paixão pelo clube.

" Tive a felicidade de saber escolher sempre os melhores treinadores. Para ter sucesso, isso é fundamental e é a escolha mais importante. Tive aquele com a maior paixão pelo FC Porto, o Sérgio Conceição.", concluiu Da Costa.