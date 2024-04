Abel escala Rony e 5 defensores para pegar o Del Valle; veja times

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras está escalado com Rony entre os titulares para enfrentar o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), no estádio Banco Guayaquil, em Quito-EQU, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Abel Ferreira escalou: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Luan; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Rony.

A equipe terá cinco defensores de origem: Marcos Rocha, Gómez, Luan, Mayke e Piquerez. Eles podem fazer uma linha de cinco na defesa sem a bola ou os dois laterais podem se transformar em alas para dar mais profundidade ao ataque.

Já os donos da casa entram em campo com: Moisés Ramírez; Landázuri, Carabajal, Schunke e Caicedo; Ortiz, Zabal, Paéz e Renato Ibarra; Romário Ibarra e Hoyos.

Palmeiras e Independiente del Valle estão empatados com quatro pontos no Grupo F. O Liverpool também tem quatro (com três jogos) e o San Lorenzo apenas um.