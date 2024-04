Vasco confirma venda de 15 mil ingressos para jogo contra o Criciúma

O Vasco da Gama entra em campo apenas no próximo sábado, contra o Criciúma, no Estádio São Januário. Para esta partida, o cruzmaltino jogará com a casa cheia mais uma vez, já que segundo o clube, pelo menos 15 mil ingressos foram vendidos.

Com isso, restam pouco mais de cinco mil ingresso à venda. O consumo das entradas para sócios começaram nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília). A comercialização para não sócios tem início nesta quarta-feira, às 10h.

Após estrear no Brasileirão em casa contra o Grêmio, o Vasco disputou as duas partidas seguintes longe de São Januário. Primeiro contra o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, e depois contra o Fluminense, no Maracanã.

Enquanto a equipe carioca venceu o Grêmio no Rio de Janeiro, foi derrotada nos outros dois confrontos. O Vasco ocupa a 15ª colocação da tabela, com três pontos conquistados.

Vasco e Criciúma se enfrentam no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

Confira planos e valores por setor

Setor Arquibancada:

Estatutário - R$40,00



Dinamite Eterno - Check in



Colina Mais - Check in



Caldeirão Mais - Check in



Colina - R$24,00



Caldeirão - R$24,00



Gigante ????? - R$20,00



Gigante ???? - R$24,00



Gigante ??? - R$28,00



Gigante ?? - R$32,00



Norte a Sul - R$40,00



Camisas Negras - R$56,00

Setor VIP:

Estatutário - R$55,00



Dinamite Eterno - Check in



Colina Mais - Check in



Caldeirão Mais - Check in



Colina - R$33,00



Caldeirão - R$33,00



Gigante ????? - R$27,50



Gigante ???? - R$33,00



Gigante ??? - R$38,50



Gigante ?? - R$44,00



Norte a Sul - R$55,00



Camisas Negras - R$77,00

Setor Social:

Estatutário - R$70,00



Dinamite Eterno - Check in



Colina Mais - Check in



Colina - R$42,00

Gigante ????? - R$35,00



Gigante ???? - R$42,00



Gigante ??? - R$49,00



Gigante ?? - R$56,00



Norte a Sul - R$70,00



Camisas Negras - R$98,00

Dos valores (INTEIRA):

ARQUIBANCADA - R$80,00



VIP - R$110,00



SOCIAL - R$140,00



VISITANTE (Criciúma) - R$80,00