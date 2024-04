Cruzeiro desperdiça chances e empata mais uma vez na Sul-Americana

O Cruzeiro dominou, jogou melhor, mas não saiu do 0 a 0 com o Unión La Calera, do Chile, nesta terça-feira (23), em jogo pela terceira rodada do grupo B da Copa Sul-Americana. Com direito a duas bolas na trave e um gol inacreditável perdido pelo cruzeirense Rafael Elias.

O empate foi o terceiro do Cruzeiro em três jogos na Sul-Americana e o time mineiro é o terceiro colocado do grupo B, com três pontos. O próximo compromisso cruzeirense é diante do Vitória no Mineirão, no domingo (28), em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão.

O empate deixa o Unión La Calera na segunda posição do grupo, com quatro pontos. Também no domingo, o La Calera visita o Colo-Colo, pelo Campeonato Chileno.

Como foi o jogo

O Cruzeiro começou pressionando, mesmo jogando fora de casa. No estádio com pouco público, a Raposa criou três boas chances logo nos primeiros minutos.

Com mais posse de bola, o Cruzeiro seguiu controlando o jogo e ocupando o campo de ataque, mas sem criar perigo ao gol de Ibañez na segunda metade do primeiro tempo.

O começo do segundo tempo foi de sustos para os cruzeirenses. O time do Cruzeiro voltou desligado do intervalo, perdeu o controle do jogo e até chegou a sofrer um gol do La Calera, anulado por impedimento.

Com jogo mais parado no segundo tempo, o Unión La Calera até ensaiava saídas no contra ataque, mas sem assustar. Cifuentes levou perigo e mandou bola na trave, a segunda do Cruzeiro no jogo.

O La Calera melhorou no terço final da partida e conseguiu trocar passes e manter a bola, enquanto o Cruzeiro via um jogo controlado fugir das mãos e ia perdendo a paciência em campo.

O final do jogo foi de um Cruzeiro se lançando ao ataque, mas sem conseguir criar perigo e desperdiçando a posse de bola. O La Calera esperava por um vacilo para se mandar no contra-ataque, mas também não assustou.

Atacante em noite infeliz

O atacante Rafael Elias, Papagaio nos tempos de Palmeiras, teve uma atuação para esquecer em Concepción.

Contestado pela torcida, o jogador não fez uma boa partida e perdeu um gol inacreditável, sozinho na pequena área.

Derrubado, pediu pênalti no primeiro tempo e nada foi marcado. Perdeu bolas e não conseguiu ser efetivo no ataque.

Na segunda etapa, nervoso, o jogador trombou no goleiro Ibañez, impedindo a reposição rápida e recebeu cartão amarelo.

Logo após ser amarelado, foi substituído e deu lugar ao xará Rafael Silva no comando de ataque do Cruzeiro.

Lances importantes

Primeira chegada. O Cruzeiro finalizou logo com vinte segundos de jogo. Jogada pela esquerda e Barreal mandou de longe, para longe do gol.

Inacreditável! Matheus Pereira serviu Rafael Elias que, sozinho na pequena área, tentou finalizar de chapa e perdeu uma chance incrível.

Ibañez! Mateus Vital fez boa jogada e bateu rasteiro de fora da área. Ibañez foi buscar no cantinho direito.

Na trave! Jogada ensaiada na cobrança de falta, Barreal recebeu pela esquerda e bateu cruzado rasteiro. A bola deu um beijinho no pé da trave do goleiro.

Chegou. Sem perigo na primeira chegada do La Calera. Perez bateu escanteio na área e Romo cabeceou para o alto, bola longe do gol de Anderson.

Olha o susto. Logo no começo do segundo tempo, Gigliotti aproveitou rebote na jogada de escanteio e empurrou para o gol, mas estava impedido e o gol foi anulado.

Na trave de novo! Jogada pela direita, bate-rebate na área e a bola sobrou para Cifuentes, que chapou no canto e bola explodiu na trave mais uma vez.

Olé? A torcida do Unión La Calera resolveu ousar e, mesmo com o placar zerado, entoou um 'olé' no estádio quando o time chileno trocava passes.

Anderson! Cavalleri carregou da esquerda para dentro e bateu colocado de fora da área. Anderson saltou para espalmar pela linha de fundo.

Segura. Na última chance do jogo, Matus pegou firme de primeira da entrada da área e Anderson encaixou.

Ficha Técnica - Unión La Calera x Cruzeiro - 3ª Rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data e horário: terça-feira, 23 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Motivo: 3ª Rodada do Grupo B da Copa Conmebol Sul-Americana

Local: Estádio Municipal de Concepción, Chile

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e José Villagra (PAR)

VAR: Ulises Meireles (PAR)

Cartões amarelos: Ferrario, Aued (UNI); Rafael Elias, Rafael Silva (CRU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve

Unión La Calera: Ibañez; Ferrario, Parnisiari, Matus e Romo; Pérez e Aued; Soldano, Cavalleri (Encinas) e Hauche (Ponce); Gigliotti (Rebolledo).

Cruzeiro: Anderson; Wesley Gasolina (William), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Cifuentes e Mateus Vital (Robert); Matheus Pereira, Barreal (Gabriel Verón) e Rafael Elias (Rafael Silva).