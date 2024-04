Unión La Calera-CHI x Cruzeiro: confira informações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Cruzeiro duela, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Unión La Calera-CHI, fora de casa, no Estádio de Concepción. Os mineiros vão em busca da primeira vitória pelo Grupo B da Sul-Americana.

Os brasileiros chegam ao confronto com o sinal de alerta ligado, uma vez que a equipe vem de derrota no clássico contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Brasileirão. Além disso, o Cruzeiro tenta um bom resultado para não se complicar na chave. O time ocupa a terceira posição, com dois pontos.

Onde assistir: O confronto terá transmissão exclusiva do streaming Paramount+.

?? Nossos atletas estão relacionados para o jogo contra o Unión La Calera, na Sul-Americana.#ULCxCRU | #LaBestiaNegra pic.twitter.com/j2nttw74NS ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 21, 2024

Do outro lado, o Unión La Calera é o vice-líder, com três unidades. Os chilenos querem apagar a derrota em casa na rodada passada.

Os donos da casa enxergam a Sul-Americana como uma chance de boa campanha. O La Calera está, atualmente, na penúltima posição no Chileno.

FICHA TÉCNICA:



UNIÓN LA CALERA-CHI X CRUZEIRO

Local: Estádio Municipal de Concepción, em Concepción (Chile)



Data: 23 de abril de 2024, terça-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)



Assistentes: Malciades Saldivar (PAR) e José Villagra (PAR)



VAR: Ulises Meireles (PAR)

UNIÓN LA CALERA: Ibañez, Ferrario, Parnisari, Nicolás Ferreyra e Ulloa; Cesar Perez, Aued, Hauche e Encinas; Gigliotti e Soldano



Técnico: Manuel Fernández

CRUZEIRO: Anderson, William, Néris, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Rafa Silva e Arthur Gomes



Técnico: Fernando Seabra