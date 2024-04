Trio de ataque briga por artilharia e marca mais da metade dos gols do São Paulo na temporada

Três atacantes do São Paulo estão travando briga acirrada pela artilharia da equipe em 2024. Luciano, Ferreirinha e Calleri lideram o ranking e estão empatados com cinco gols marcados nesta temporada.

Luciano e Calleri já disputaram a artilharia do Tricolor no ano passado. Com a ausência do argentino na reta final da temporada, em virtude de uma cirurgia no tornozelo, o camisa 10 levou a melhor e ficou em primeiro na lista, com 15 bolas na rede, contra 14 do centroavante.

Já Ferreirinha chegou neste ainda para acirrar ainda mais essa disputa. Mesmo sendo reserva, o jogador balançou as redes cinco vezes em 17 partidas nesta temporada.

Desta maneira, o trio de ataque já é responsável por mais da metade dos gols do São Paulo neste ano. A equipe soma 29 tentos em 19 jogos. Só os três marcaram 15.

O São Paulo busca se recuperar na temporada após a demissão do técnico Thiago Carpini. No último domingo, todos os três (Calleri, Luciano e Ferreira) marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, pelo Brasileirão. A equipe foi comandada por Milton Cruz, mas já esteve sob olhares do novo treinador, Luis Zubeldía.

O argentino foi apresentado na última segunda-feira e já comandou o seu primeiro treino no CT da Barra Funda. No entanto, ele ainda não sabe se poderá ficar à beira do gramado no duelo contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, em Guayaquil.

Ele tenta correr contra o tempo para obter o visto de trabalho e ser devidamente regularizado pelo São Paulo. O jogo está marcado para quinta-feira, às 21h (de Brasília).