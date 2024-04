Traços falcêmicos: entenda o que tira volante do Fla de jogo na altitude

Do UOL, no Rio de Janeiro

O volante Allan, do Flamengo, está fora do jogo contra o Bolívar, pela Libertadores, em La Paz, por apresentar traços falcêmicos. Mas o que isso representa para a saúde dele e o desempenho?

O que aconteceu

Segundo o Flamengo, a condição de Allan "pode prejudicar a alta performance em altitude". La Paz está 3.640m acima do nível do mar.

Traço falcêmico é uma alteração genética herdada dos pais. Mas não é um problema tão grave a ponto de ser considerado doença.

Só que, se encarar a altitude para os jogadores que não estão habituados com ela já é um problema, os traços falcêmicos aumentam a dificuldade.

O efeito pode se apresentar na oxigenação das células do corpo.

"A anemia falciforme caracteriza-se por uma doença genética com alterações das hemoglobinas. As hemoglobinas possuem a função de carregadoras do oxigênio no nosso organismo. O traço falcêmico significa que o indivíduo tem uma proporção de hemoglobinas normais e um percentual menor de falciformes" , Flávia Magalhães, médica pós-graduada em Fisioterapia Traumato-ortopédica, Fisiologia do Exercício e Ciências do Futebol.

"E isso não é impeditivo de realizar atividades físicas. Os efeitos do exercício neste indivíduo relacionam-se à desidratação, hipertermia, acidose e uma alteração regionalizada de oxigenação do sangue. Além disso, o sangue fica mais viscoso. Em altitudes elevadas, o que pode acontecer é uma potencialização desses efeitos. Contudo, a conduta é individualizada de acordo com cada atleta", acrescenta a médica.

Sem Allan, quem joga?

O Flamengo tem dose dupla de desfalques no meio-campo. Além de Allan, Pulgar também não vai jogar.

Então, a chance é que a dupla de volantes seja formada por Igor Jesus e Gerson.

Será o terceiro jogo do Flamengo na Libertadores, o segundo na altitude. Mas a partida anterior, contra o Millionarios, foi em Bogotá, que está 2.600m acima do nível do mar.

Até agora, o time de Tite tem um empate e uma vitória (sobre o Palestino) na fase de grupos da Libertadores. O Bolívar é líder, com duas vitórias.