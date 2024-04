São Paulo realiza último treino antes de viagem e corre para regularizar Zubeldía

Nesta terça-feira, o São Paulo realizou o último treinamento no CT da Barra Funda antes de viajar para Guayaquil, local do confronto contra o Barcelona-EQU pela terceira rodada da Libertadores.

O Tricolor busca regularizar o técnico Luis Zubeldia e o auxiliar Maxi Cubeiras para o confronto. Nesta manhã, a dupla foi ao Consulado Argentino e à sede da Polícia Federal para cumprirem os procedimentos necessários para a retirada da documentação no Brasil.

Os titulares da vitória contra o Atlético-GO (3 a 0, fora de casa), após aquecimento, realizaram um treino físico sob comando do preparador Lucas Vivas. O restante do elenco, por sua vez, fez um trabalho tático de 11 contra 11, juntamente com alguns atletas da base, com as orientações dos auxiliares Carlos Gruezo e Alejandro Escobar.

Bora para o aeroporto!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/9fodMgolcm ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 23, 2024

O São Paulo viaja à tarde para o duelo contra o Barcelona-EQU às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira. Na quarta, o elenco fecha a preparação com um treinamento no Estádio George Capwell, do Emelec.

Com três pontos, o Tricolor se encontra na segunda colocação do Grupo B, à frente do próximo adversário (2) e do Cobresal-CHI 1 e atrás do Talleres (4).