São Paulo desembarca em Guayaquil para pegar o Barcelona-EQU pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, o São Paulo chegou ao Equador para a partida da Libertadores contra o Barcelona-EQU. O jogo marcará a estreia do técnico Zubeldía.

O Tricolor regularizou o novo treinador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Oficializado no sábado, ele acompanhou a vitória por 3 a o contra o Atlético-GO.

Nesta manhã, o argentino, juntamente com o auxiliar Maxi Cubeiras, foi ao Consulado Argentino e à sede da Polícia Federal para cumprirem os procedimentos necessários para a retirada da documentação no Brasil.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Na quarta, o São Paulo fecha a preparação para o confronto. O Tricolor realizará o treinamento final no no Estádio George Capwell, do Emelec.

O time brasileiro se encontra na segunda colocação do Grupo B, com três pontos, um a menos em relação ao líder Talleres-ARG. Por fim, o Barcelona-EQU é o terceiro, com dois somados, e o Cobresal-CHI o último, com apenas um.