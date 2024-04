Santos oficializa a contratação do meia Serginho, ex-Maringá

O Santos anunciou nesta terça-feira a contratação de Serginho. O meia de 33 anos, que pertence ao Maringá-PR, assinou contrato de empréstimo válido até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Formado nas categorias de base do Peixe, o atleta teve sua primeira oportunidade como profissional no Alvinegro Praiano, em 2010, mas não conseguiu se firmar. Com isso, rodou por Red Bull Brasil, Oeste, Palmeiras, Kairat, do Cazaquistão, Ceará, Matsumoto Yamaga, do Japão, Daegu, da Coreia do Sul, Paysandu e Portuguesa.

BEM-VINDO, SERGINHO! ?? O Santos FC oficializou a contratação do meia Serginho. Revelado nas categorias de base do Peixe, o atleta de 33 anos retorna ao clube após passagem de destaque pelo Maringá FC e assinou contrato de empréstimo válido até o final da temporada. pic.twitter.com/L02AA0GsX5 ? Santos FC (@SantosFC) April 23, 2024

Serginho chegou ao Maringá no início de 2023. Ele disputou 52 jogos e balançou as redes 12 vezes, além de ser eleito o melhor meia do Campeonato Paranaense deste ano.

Agora, Serginho chega ao Santos para reforçar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A sua contratação foi um pedido do técnico Fábio Carille.

"Conheço o Serginho há muito tempo, desde o Oeste e Japão. Ele fez dois anos maravilhosos no Maringá. Foi um pedido meu e acredito que ele possa nos ajudar bastante nessa temporada", contou o treinador.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20 horas (de Brasília).