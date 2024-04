Rony cita experiência na altitude, mira chance contra o Del Valle e pede atenção: "Não pode vacilar"

O Palmeiras tem um desafio na altitude na noite desta quarta-feira, quando enfrenta o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante Rony citou sua experiência jogando nessas condições, se colocou á disposição de Abel Ferreira e pediu atenção para o duelo.

"Sabemos que a altitude é uma arma que eles têm. Viemos antes para poder nos adaptar, sentir o clima daqui. Hoje tivemos um treinamento de adaptação à altitude. Alguns meninos ainda não jogaram na altitude e vai ser difícil para eles. Outros já estão aqui há mais tempo, já jogaram na altitude e sabem controlar esse tipo de situação. Eu sei como é, o corpo tem de se adaptar o mais rápido possível para você jogar e jogar bem. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Se tiver oportunidade amanhã de entrar e fazer correria a gente vai fazer e espero que seja uma noite abençoada, para que possamos sair com os três pontos, que é o mais importante", disse o atacante.

Para se adaptar às condições de Quito, no Equador, a delegação palmeirense fez o último treino antes do duelo no estádio Rodrigo Paz Delgado. Rony foi titular no Verdão quando a equipe venceu o Del Valle, por 1 a 0, fora de casa, pela Libertadores de 2021. O Palmeiras é o único clube que já conseguiu vencer o Independiente del Valle fora de casa pela competição.

"A gente sabe da equipe adversária, que jogar contra eles aqui é muito difícil. Viemos aqui jogar (em 2021) e ganhamos de 1 a 0, jogo muito pegado. Graças a Deus, saímos com um resultado positivo, que era o nosso intuito. E no Allianz fizemos uma grande partida, eu tive o privilégio de fazer dois gols. Mas temos que ter todo o cuidado, a gente sabe que na Libertadores não pode vacilar em nenhum momento. É buscar os três pontos, viemos aqui com esse intuito e de fazer uma grande partida", finalizou.

Nesta temporada, Rony disputou 21 jogos. Ele anotou três gols e contribuiu com uma assistência. Na Libertadores, o Palmeiras tem quatro pontos e lidera o Grupo F. O time comandado por Abel Ferreira empatou com o San Lorenzo na estreia e depois venceu o Liverpool-URU.