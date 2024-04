'Recuperou magia': Scarpa é elogiado por europeus após vitória do Atlético

Destaque da vitória do Atlético-MG contra o Peñarol na Libertadores, o meia Gustavo Scarpa foi bastante elogiado por um dos principais jornais da Espanha após o jogo.

O que aconteceu

O jornal "AS" elogiou a atuação de Scarpa e afirmou que o meia "recuperou a magia". A publicação relembrou a fase ruim vivida pelo jogador na Europa.

Autor de dois gols na partida de hoje (23), Scarpa foi o nome do triunfo por 3 a 2 do Galo na Libertadores. A vitória manteve os 100% de aproveitamento da equipe.

Gustavo Scarpa volta a viver dias felizes no Brasil. Talvez nunca devesse ter saído do país, mas veio uma oferta do Nottingham Forest difícil de rejeitar e ele fechou um período glorioso no Palmeiras para tentar a sorte na elite europeia. Lá ele nunca conseguiu se adaptar e ser importante e, logo depois, fez as malas e voltou com a ajuda do Atlético, onde já é fundamental com sua classe e experiência. trecho do jornal espanhol

2 Flips, 2 Gols. 3 pontos mais para o Galo! 🛹✅ pic.twitter.com/75EbcR55Pt -- Atlético (@Atletico) April 24, 2024

Nos últimos seis jogos, Scarpa marcou cinco gols e deu duas assistências pelo Galo. O jogador é o artilheiro da equipe desde a chegada do técnico Gabriel Milito.

A vitória na Libertadores com a ajuda de Scarpa deixou o Atlético-MG na liderança isolada do Grupo G, com nove pontos. Já o Peñarol estacionou na terceira posição, com três.