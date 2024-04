Raphael Veiga e Gómez caíram de rendimento no Palmeiras? O que explica

O zagueiro Gustavo Gómez e o meia Raphael Veiga são peças fundamentais do Palmeiras de Abel Ferreira, mas estão longe de viverem seus melhores momentos com a camisa alviverde. Eles podem ser poupados do duelo contra o Independiente del Valle amanhã, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Libertadores, no estádio Banco Guayaquil, em Quito-EQU.

O que aconteceu

O setorista do Palmeiras Flavio Latif e o analista Leonardo Suzuki falaram sobre a situação dos jogadores e debateram alguns fatores que explicam uma queda de rendimento de ambos.

Gustavo Gómez tem atuado como zagueiro pelo direito quando Abel escala três zagueiros, e mostrou dificuldade em alguns lances no mano a mano. No segundo tempo contra o Flamengo, o paraguaio voltou a atuar no miolo da defesa e mostrou que naquele setor consegue desempenhar melhor.

Além disso, Gómez sofreu uma fratura em um dedo do pé esquerdo durante o Paulistão e ainda não está na sua melhor física.

Já Raphael Veiga tem bons números na temporada: 7 gols e 4 assistências em 17 jogos. No entanto, nos últimos dez jogos só participou de gols em três, contra o São Paulo (gol de pênalti), Santos (gol de pênalti), e Liverpool-URU (três assistências).

O meia está sendo utilizado mais pelo lado esquerdo, e não vem entregando o que todo mundo espera dele. Além disso, Abel Ferreira disse na última coletiva de imprensa que ele está cansado e muito desgastado pela sequência de jogos importantes.

