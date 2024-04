Milly detona depoimento de Textor na CPI: 'Não tem noção do que é futebol'

A colunista Milly Lacombe criticou duramente no Fim de Papo o depoimento de John Textor, dono do Botafogo, na CPI da Manipulação de Resultados e Apostas Esportivas. Segundo ela, o empresário norte-americano explicitou que não entende nada de futebol.

'O depoimento foi um show de horror': "Eu concordo que a gente precisa falar sobre o espaço que foi aberto para manipulação de resultados com a chegada das casas de aposta. É um tema muito sensível, a gente precisa, sim, botar isso na mesa, regular e ver como a gente vai tratar, é muito importante sim. Meu medo é que o trapalhão do Textor coloque tudo a perder, porque o depoimento dele na CPI foi um show de horror".

'Textor quer tirar o erro humano do futebol': "O nível de viralatice, teve senador pedindo desculpas por estar falando em português. Foi horrível, não tem nada, não tem prova, se tem, é prova secreta, ninguém sabe da prova. É tudo assim: o jogador tal virou o corpo para a direita e ele nunca tinha virado o corpo para direita, a inteligência artificial mostrou isso, então tem coisa errada aqui. Eles estão tentando tirar a dimensão de erro humano no futebol, então coloca a inteligência artificial para jogar".

'Textor não sabe o que é o futebol': "O Textor fala muito em desempenho estranho, mas o desempenho mais estranho de todo campeonato foi o segundo tempo do Botafogo contra o Palmeiras. Humanamente, a gente consegue entender, o Palmeiras fez um gol, o Endrick botou a bola embaixo do braço, é tudo demasiadamente humano, mas estão tentando tirar a dimensão de falha, de erro, como uma coisa do futebol. O Textor não sabe o que é o futebol. Ele acha que é um esporte estadunidense, que é muita estatística, robotizado, ele não tem noção, ele quer tirar a dimensão da imprevisibilidade do futebol. Alguém pare esse homem".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra