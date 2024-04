Luan fora do Vitória: diretor detalha saída, elogia meia e cita sondagens

A saída de Luan do Vitória após apenas seis jogos disputados foi explicada, na tarde desta terça-feira (23), pelo diretor de futebol do clube, Italo Rodrigues. Ele abordou o tema durante a apresentação do atacante Janderson e citou, inclusive, sondagens ao jogador.

Por que ele saiu? "A gente entende que o Luan não estava tendo uma minutagem mediana para alta e, ao mesmo tempo, era um atleta que, assim como o Léo [Condé] falou e eu enfatizo, vinha trabalhando bem. Ele não tinha a perspectiva de minutar de uma forma contínua."

Sondagens. "A gente achou interessante que ele pudesse ficar livre, assim como tinha algumas sondagens de outros clubes, e seguir o caminho dele para ter sequência. Acredito que é disso que o jogador precisa."

Decisão partiu da diretoria. "Eu sou o responsável por todo o futebol profissional do Vitória: por todo mundo que entra e que sai, então não vou me eximir disso."

Fim da linha

Contratado no meio de janeiro, Luan rescindiu seu contrato em comum acordo com a equipe. A decisão foi divulgada na sexta-feira (19).

Ele se despediu da torcida após seis jogos. O meia-atacante não marcou gols, mas deu assistência na partida contra o Treze, pela Copa do Nordeste — a única em que iniciou como titular.

Nos últimos dias, ele perdeu ainda mais espaço no elenco comandado por Léo Condé e sequer foi relacionado, por exemplo, para a estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro.

Luan não engata uma boa sequência desde 2019, quando saiu do Grêmio rumo ao Corinthians. Ele também passou pelo Santos e pelo Grêmio, mas acabou descartado por ambos.