Liverpool-URU marca no fim, vence o San Lorenzo e empata com o líder Palmeiras no Grupo F da Libertadores

Nesta terça-feira, Liverpool-URU conquistou sua primeira vitória na fase de grupos da Copa Libertadores ao vencer o San Lorenzo, por 1 a 0, pela terceira rodada, em duelo que aconteceu no Estádio Centenário, no Uruguai. Franco Nicola marcou o último gol do jogo nos acréscimos do segundo tempo.

Com este resultado, o Liverpool segue na terceira colocação, agora com quatro pontos, enquanto o San Lorenzo vem logo atrás, com apenas um. O Palmeiras, com a mesma pontuação, segue na liderança do Grupo F. O Alviverde duela com o Independiente del Valle, nesta quarta-feira, no Equador.

Ambas as equipes voltam a campo pela Libertadores no dia 9 de maio. O Liverpool-URU enfrenta o Palmeiras, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Centenário. Já o San Lorenzo recebe o Independiente del Valle, no Estádio Nuevo Gasómetro, no mesmo horário.

As equipes fizeram um primeiro tempo agitado. Campi arriscou pelo San Lorenzo e viu Guruceaga defender. Cayetano também fez Altamirano trabalhar. O time uruguaio teve algumas investidas, com Rodríguez, mas sem sucesso. No fim do primeiro tempo, Ocampo acertou a trave do time argentino e quase abriu o placar.

Com Liverpool e San Lorenzo buscando as primeiras vitórias na Libertadores, o segundo tempo também teve algumas chances. Já nos acréscimos, Franco Nicola aproveitou a última chance do jogo e balançou a rede para o time uruguaio.