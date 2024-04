Lenda da ginástica aguarda duelo Biles x Rebeca e elogia brasileira: 'Diva'

Imagem: Angel Martinez/Getty Images for Laureus

Do UOL, em Madri

O possível duelo entre Simone Biles e Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Paris não mexe apenas com os torcedores, mas também com uma lenda da ginástica: Nadia Comaneci.

A multi campeã romena, famosa por ter conquistado o primeiro 10 unânime na modalidade nos Jogos de Montreal-1976, quando tinha apenas 14 anos, se diz ansiosa para esse encontro.

"Eu tive a oportunidade de ver a Simone competir com a Rebeca em 2023. Porque quando a Rebeca ganhou na edição anterior, nós não sabíamos se a Simone voltaria, então nós nunca sabíamos se veríamos as duas juntas, quer dizer, competindo no mesmo patamar. Estou ansiosa para ver os Jogos Olímpicos", disse.

Nadia Comaneci respira ginástica e esteve no prêmio Laureus para celebrar o melhor do esporte. Para ela, tanto Biles quanto Rebeca são ginastas fantásticas, mas com estilos totalmente diferentes, o que torna a disputa ainda mais emocionante.

"Simone tem habilidades incríveis, acrobáticas, que muitas pessoas não fazem. Rebeca tem suas acrobacias também e é mais artista. Ela é como uma diva. São dois tipos diferentes de ginástica e eu gosto de ver ambas. E espero ver elas juntas no solo."

A ex-atleta explica que a nota de partida alta de Simone Biles ajuda muito, mas que a execução faz toda diferença. "Não sei o que eles vão colocar na rotina, para ver exatamente qual é a nota de partida. Mas é preciso entregar. Porque, se errar, perde ponto".

Comaneci sabe que o favoritismo ainda é da ginasta dos Estados Unidos, mas garante que o resultado é imprevisível. "Muitas surpresas acontecem nos Jogos Olímpicos. É preciso ter um bom dia de qualificação. Isso é a coisa mais importante, ver como você vai ganhar e qual final você vai ganhar. Mas eu posso te dizer que nos Jogos Olímpicos a ginástica será um esporte emocionante para assistir em Paris", afirma.