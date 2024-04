Lazio x Juventus: confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Copa da Itália

A Lazio recebe a Juventus com esperanças de reverter o revés de 2 a 0 do jogo de ida das semifinais da Copa da Itália. O jogo acontece, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. O vencedor no placar agregado enfrenta quem passar de Atalanta e Fiorentina na final da competição.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TV fechada pelo canal ESPN 4, e pela plataforma de streaming STAR+.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Lazio - três vitórias e duas derrotas



Juventus - duas vitórias, dois empates e uma derrota

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lazio



Mandas; Patric, Romagnoli, Mario Fuentes; Maruši?, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto e Castellanos



Técnico: Igor Tudor

Juventus



Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Kosti?, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovi? e Chiesa



Técnico: Massimiliano Allegri.

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será Daniele Orsato, com os assistentes Ciro Carbone e Giuseppe Perrotti. O quarto árbitro será Matteo Marcenaro e o VAR ficará sob comando de Aleandro Di Paolo.