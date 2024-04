Lateral do Santos, Aderlan sofre fratura na mão e passará por cirurgia

O lateral direito Aderlan sofreu uma fratura do quinto metacarpo da mão esquerda. O jogador do Santos apresentou uma luxação na região no último sábado, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor passará por cirurgia nesta terça-feira e iniciará o tratamento no CEPRAF do Peixe na sequência.

Desta forma, Aderlan não deve estar à disposição do técnico Fábio Carille no embate com o Avaí, na próxima sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela segunda rodada da Série B.

Para o seu lugar, o comandante conta com JP Chermont e Rodrigo Ferreira. Vale lembrar que Hayner está sendo utilizado na esquerda desde a saída de Felipe Jonatan.

Carille ainda tem mais duas sessões de treino para definir a escalação do Santos para o jogo contra o Avaí.