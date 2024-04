Juventus perde da Lazio, mas avança à decisão da Copa da Itália

Nesta terça-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Copa da Itália, a Juventus visitou a Lazio e perdeu por 2 a 1, mas avançou graças ao placar agregado de 3 a 2. Valentín Castellanos marcou os gols da equipe mandante, enquanto Milik descontou.

A Lazio volta a campo neste sábado, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar o Hellas Vernona, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico. A Juventus, por sua vez, recebe o Milan às 13h do mesmo dia, também pelo torneio nacional.

Nesta quarta-feira, a Juventus conhecerá seu rival na decisão do torneio, já que a Fiorentina, com vantagem mínima, pega a Atalanta. A final será decidida em um jogo único, às 16 horas de 15 de maio, com local ainda indefinido.

A Lazio inaugurou o marcador logo aos 12 minutos da primeira etapa. Após cobrança de escanteio, Valentín Castellanos subiu sozinho e cabeceou no canto esquerdo de Perin.

O time da casa ampliou logo no começo da segunda etapa. Após linda jogada de Felipe Anderson, Luis Alberto deu assistência para Castellanos finalizar cruzado.

O gol da classificação da Juventus veio aos 37 minutos do segundo tempo, quando Timothy Weah recebeu na ponta direita e bateu cruzado. Milik desviou de perna esquerda e decidiu a partida.