Independiente del Valle x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, nesta quarta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

O Verdão busca sua primeira vitória fora de casa nesta edição da Libertadores. Os comandados de Abel Ferreira empataram na estreia, por 1 a 1, com o San Lorenzo, e, em seguida, venceram o Liverpool-URU, de virada, no Allianz Parque. O elenco palmeirense chega para o confronto vindo de um empate sem gols com o Flamengo pelo Brasileirão.

Do outro lado, o Del Valle estreou também com um empate por 1 a 1 com o Liverpool-URU. Depois, os equatorianos venceram o San Lorenzo, por 2 a 0. O time comandado pelo técnico Javier Gandolfi venceu o Mushuc Runa, por 2 a 1, em seu último compromisso antes da Libertadores, válido pelo Campeonato Equatoriano.

Para esta partida, a equipe paulista tem três baixas. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu se recuperam de cirurgias no joelho direito e cumprem o cronograma individual. Além deles, o volante Zé Rafael trata de uma lombalgia e segue como desfalque do Verdão. Com a ausência do camisa 8, Richard Ríos assumiu a posição e tem engatado uma sequência como titular.

Pensando na dura sequência que o time vive, Abel Ferreira pode realizar novas mudanças na equipe. No último compromisso, o treinador voltou a montar uma equipe com três zagueiros. O meia Raphael Veiga, que vem desgastado, viajou com o elenco, mas pode ter uma dosagem de energia.

Enquanto Gandolfi terá o desfalque de Sornoza, que ficou fora dos últimos dois compromissos da equipe. O ex-Corinthians sofreu uma lesão na panturrilha e segue como baixa.

No Grupo F, o Palmeiras lidera, com quatro pontos, seguido do Del Valle, com a mesma pontuação. San Lorenzo e Liverpool, com um ponto cada um, completam a chave.

Palmeiras e Independiente del Valle se enfrentaram em duas oportunidades, nos jogos de ida e volta da fase de grupos da Libertadores de 2021. No primeiro jogo, no Allianz, o Verdão goleou por 5 a 0, enquanto na volta, venceu fora de casa por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA



INDEPENDIENTE DEL VALLE X PALMEIRAS

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador



Data: 24 de abril de 2024 (quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Gabriel Ureta (CHI)



VAR: Fernando Vejar (CHI)

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramírez; Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Caicedo; Ortíz; Renato Ibarra, Páez, Cristian Zabala e Yaimar Medina; Michael Hoyos.



Técnico: Javier Gandolfi

PALMEIRAS: Weverton; Murilo, Luan (Lázaro) e Gustavo Gómez; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Rômulo) e Piquerez; Endrick e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira