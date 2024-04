Ibrahimovic cogita substituto de Pioli no Milan

Após derrota para a Internazionale de Milão na última segunda-feira, Stefano Pioli, técnico do Milan, não está mais nos planos da diretoria, que já procura outros nomes para o cargo.

Zlatan Ibrahimovic, ídolo e atual dirigente esportivo do clube, já tem um nome em mente. Se trata de Mark Van Bommel. O atual treinador do Antuérpia (Bélgica) já atuou no Milan ao lado do sueco durante os anos de 2011/2012, e agora atrai o interesse do time italiano para que comande a equipe técnica.

De acordo com o Footmercato, o nome do holandês se tornou consenso entre os membros da diretoria e os primeiros passos já foram tomados para a sua contratação.

Diante desse cenário, Ibrahimovic se mostra disposto a pressionar internamente o proprietário americano do Milan, Gerry Cardinale, a dar o seu aval para a contratação. Ele defende a ida de alguém de sua confiança, e o fato de ter conquistado o Campeonato Italiano junto com Van Bommel credencia o jovem treinador para a função.