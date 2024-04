Herói da Libertadores e promissores: quem são os afastados pelo Fluminense

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os jogadores afastados pelo Fluminense por ato de indisciplina fazem parte de uma safra tratada como valiosa no clube. John Kennedy, Aleksander, Kauã Elias e Arthur vivem momentos diferentes, mas sempre foram tratados como promissores.

Herói da Libertadores

John Kennedy foi o grande herói improvável na campanha que resultou no título da Libertadores 2023.

Atacante que geralmente saiu do banco e deixou sua marca, especialmente durante o mata-mata.

JK já protagonizou problemas disciplinares no Flu desde a base. O histórico tem atrasos em treinos, lesão em "pelada" com amigos, faltas em sessões de fisioterapia, discussão com treinador no Sub-23 e até problemas com outros jogadores do elenco.

Mas o trabalho de Fernando Diniz e o empréstimo ao Ferroviária ajudaram a colocar o atacante nos trilhos durante 2023 para que ele fosse decisivo. O técnico do Flu chegou a dizer que John Kennedy "é um milagre".

Em 2024, John Kennedy fez parte da seleção sub-23 que não conseguiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

Alexsander

Jogador polivalente, pode atuar tanto como volante quanto lateral-esquerdo.

Subiu para o profissional em 2022, mas ganhou relevância em 2023.

Lesões no ligamento do joelho esquerdo e musculares atrapalharam a sequência no meio da temporada passada, mas Alexsander foi usado com recorrência por Diniz.

Neste ano, também esteve na seleção sub-23.

Alexsander, jogador do Fluminense Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Kauã Elias

Atacante de 18 anos, é tido como muito promissor e próximo na fila de revelações da função de camisa 9 do clube.

Foi destaque na seleção sub-17 (artilheiro do Sul-Americano da categoria) e neste ano tenta sequência maior entre os profissionais. Ainda não balançou as redes pelo time principal do Flu.

Renovou contrato com o Fluminense em janeiro. O acordo tinha um gatilho para ampliação até dezembro de 2029, depois que fizesse 18 anos.

Chegou ao Flu em 2016, com 11 anos. Em 2022, durante excursão do time Sub-16 pela Europa, fez16 gols em 16 jogos.

Kauã Elias, joia do Fluminense, comemora gol pela seleção brasileira sub-17 Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

Arthur

Meia de 19 anos, também considerado um potencial para o clube. Estreou no time principal aos 16 anos (2021), mesmo sem subir definitivamente para o profissional.

Neste ano, participou de cinco jogos pelo Carioca, quando os titulares do Flu ainda não tinham voltado após o Mundial. Ele soma uma assistência na temporada atual.

Na base, foi capitão e camisa 10 do sub-20, mesmo sendo mais novo que os demais da categoria.

Arthur, jogador do Fluminense Imagem: Divulgação/Leonardo Brasil/Fluminense FC

