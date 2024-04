Gabriel projeta temporada vitoriosa no Athletico-PR: "Acredito no potencial do grupo"

Nesta terça-feira, o volante Gabriel falou pela primeira vez com a camisa do Athletico-PR e projetou uma temporada vitoriosa no clube. O jogador de 31 anos, que pertence ao Internacional, assinou por empréstimo com o Furacão até o fim do ano.

"O Athletico sempre foi um clube muito forte. Nos últimos anos, é um clube que está sempre brigando por coisas grandes. Um clube que tem ambição de ganhar. Sabemos também que é um ano importante, um ano centenário. Então nós temos essa força de trazer isso como um fator positivo, com a torcida do nosso lado", disse à Rede Furacão.

????? O volante Gabriel chegou e falou com a gente na @redefuracao! Se liga nas primeiras impressões do nosso novo camisa 3. ? Vídeo completo no https://t.co/9OSIdWwgHT #Athletico pic.twitter.com/yTLj47m312 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 23, 2024

O meio-campista de 31 anos também revelou um dos motivos para se transferir ao Athletico-PR.

"Desde o primeiro dia que eu cheguei, que foi hoje, mas também quando começou a vincular meu nome com o Athletico já recebia mensagens (dos torcedores) 'vem, que nós vamos ser campeões', 'vem, que o time almeja coisa grande' e isso foi um dos fatores de eu estar aqui hoje. Eu acredito no potencial do grupo", afirmou.

Além do Internacional, Gabriel tem passagens pelo Botafogo, Palmeiras e Corinthians. Neste ano, com o retorno do técnico Eduardo Coudet e a chegada de reforços ao Colorado, o volante perdeu espaço na equipe e entrou em campo em apenas dois jogos. Agora, vai em busca de mais oportunidades no Furacão.

Gabriel já está registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode estrear nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando o Athletico-PR enfrenta o Danubio. A partida será realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e é válida pela terceira rodada da Sul-Americana.