Fluminense desembarca em Assunção-PAR para pegar o Cerro Porteño pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Fluminense chegou em Assunção, no Paraguai, para a partida da Libertadores contra o Cerro Porteño. O jogo é válido pela terceira rodada da competição.

O tricolor carioca não contará com John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur após afastá-los por atos indisciplinares na concentração para a partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro.

Nossos Guerreiros já em Assunção!

Por outro lado, Calegari e Renato Augusto chegam como novidades na lista de relacionados. Por parte do lateral, o atleta desfalcou a equipe por oito meses após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, ainda quando jogava pelo Los Angeles Galaxy-EUA. Já o meia não entra em campo desde a estreia contra o Allianza Lima-PER.

Com quatro pontos, o Fluminense se encontra na ponta do Grupo A, à frente de Colo-Colo-CHI e Cerro Porteño-PAR, ambos com três, e Allianza Lima-PER, com somente um.