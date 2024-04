Família e estrutura do Palmeiras fazem Abel recusar propostas da Europa

O jornalista Paulo Massini explicou na 'Live do Palmeiras', no Youtube do UOL Esporte, os motivos para Abel Ferreira recusar ofertas do exterior para seguir no Alviverde. Hoje (23), os colunistas do UOL André Hernan e Bruno Andrade publicaram sobre uma sondagem do West Ham que foi recusada pelo português no início do ano.

O que ele disse

O que eu sei de quem está em torno do Abel é que a família dele 'abrasileirou'. As filhas do Abel e a esposa, a esposa um pouco menos, mas estão apaixonadas pelo Brasil. Ainda faltam os avós paterno, que o Abel sempre fala. O que mantém o treinador do Palmeiras no Brasil é apego e apreço que a família dele desenvolveu pelo modo de vida brasileiro. A escola é de melhor qualidade, o dia a dia com a família. Outro ponto: tudo aquilo que o Palmeiras oferece para o Abel, ele não viu nos tempos que esteve em Portugal e na Grécia. Dinheiro não é mais, ele ganha salário europeu. Então pra tirar o Abel daqui, você precisa trazer muito mais que uma simples proposta, dinheiro. Enquanto as coisas permanecerem dessa forma, acho muito difícil o Abel sair do Palmeiras. Paulo Massini.

A inovação tática de Abel em Palmeiras x Flamengo

O empate entre Palmeiras e Flamengo também foi tema da live. Massini diz que ficou surpreso com a ideia que Abel Ferreira levou a campo no último domingo (21), no Allianz Parque.

"Quantas vezes vocês viram o Palmeiras largar os zagueiros no mano a mano com os atacantes adversários? Um time todo avançado marcando a saída de bola. Quantas vezes vocês viram isso? Vou dizer: não viram. O Abel inovou no jogo contra o Flamengo. O que faltou foi eficiência, mas o que o Palmeiras colocou em campo no domingo foi taticamente novo. O que o Palmeiras fez me surpreendeu, não esperava o time fazendo isso contra o Flamengo", afirmou.

Leila x John Textor

A presidente do Palmeiras participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de ontem (22), e respondeu sem pudor às acusações de John Textor. A mandatária chamou o dono da SAF do Botafogo de "idiota".

Na opinião de Danilo Lavieri, colunista do UOL, Leila está consolidando sua imagem dentro do cenário do futebol brasileiro.

A Leila já deixou há algum tempo de ser apenas a presidente do Palmeiras. Ela foi chefe de delegação da seleção brasileira, tem sido a pessoa mais importante nos debates na Liga contra o Flamengo, tem gerado debates com ideias mais do ramo empresarial no futebol. Então ela deixou de ser só presidente do Palmeiras. Ela viu que no futebol tem muito espaço para crescer. Porque no geral vemos times gigantes serem muito mal geridos, ela percebeu o lugar que tem pra crescer. Ela já é gigante no futebol brasileiro e está abrindo as asinhas dela. Está ficando cada vez maior nesse cenário.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.